BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,045242
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015198
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054949
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079162
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035547
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF
|0,015043
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024084
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,016728
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022594
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021837
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029873
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034117
|-0,12
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010814
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,031735
|-0,09
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019838
|-0,09
Kaynak: AA