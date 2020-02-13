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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045242 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015198 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054949 -0,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079162 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035547 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,015043 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024084 -0,03
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016728 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022594 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021837 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029873 -0,13
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034117 -0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010814 -0,09
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031735 -0,09
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019838 -0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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