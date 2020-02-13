BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045242 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015198 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054949 -0,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079162 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035547 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,015043 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024084 -0,03 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016728 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022594 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021837 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029873 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034117 -0,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010814 -0,09 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031735 -0,09 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019838 -0,09

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)