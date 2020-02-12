Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

12.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058319 -0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020086 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042230 -0,26
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049577 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019263 -0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019344 -0,37
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018018 -0,32
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019346 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059555 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler