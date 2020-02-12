BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41

AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

12.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:00

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058319 -0,26 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020086 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042230 -0,26 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049577 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019263 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019344 -0,37 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019753 -0,37 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018018 -0,32 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019346 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059555 -0,01

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)