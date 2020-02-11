BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071102 -1,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.
11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071102
|-1,94
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011205
|-1,92
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,074237
|-1,85
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094654
|-1,84
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107150
|-1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017315
|-1,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015137
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,034746
|-2,83
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054781
|-2,21
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,027610
|-2,19
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,063568
|-2,18
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027985
|-2,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016953
|-2,02
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022735
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019341
|-1,46
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019407
|-1,43
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029122
|-1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024097
|-1,93
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034616
|-1,88
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016056
|-1,83
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023069
|-1,78
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015891
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028783
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021428
|-0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068986
|-0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026013
|-0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023475
|-0,02
Kaynak: AA