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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041777 -0,40
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041777 -0,40
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010857 -0,28
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075294 -0,26
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046941 -0,25
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076210 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041469 -0,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036235 -0,19
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035619 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084118 -0,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083560 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019736 -0,55
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019788 -0,53
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020194 -0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019775 -0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018816 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022833 -0,05
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018282 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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