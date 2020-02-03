BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017428 -0,11

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017428 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034754 -1,65 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035460 -1,09 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,132746 -1,08 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030987 -1,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068498 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058388 -0,55 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013443 -0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,068388 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,026273 -0,42 NN Hay. Em. Karma EYF 0,120903 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034401 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015698 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023962 -0,21 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022762 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021642 -0,07

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)