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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları


Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017428 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017428 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034754 -1,65
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035460 -1,09
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,132746 -1,08
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030987 -1,08
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068498 -0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058388 -0,55
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013443 -0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,068388 -0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,026273 -0,42
NN Hay. Em. Karma EYF 0,120903 -0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034401 -0,24
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015698 -0,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023962 -0,21
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022762 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021642 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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