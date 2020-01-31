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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042041 -0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.

31.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042041 -0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029891 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059083 -0,15
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032948 -0,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047076 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041990 -1,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078123 -0,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034999 -0,46
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035336 -0,36
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035850 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048750 -0,48
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015641 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023655 -0,38
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021793 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012974 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034485 -1,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024013 -1,29
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015732 -0,78
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015631 -0,71
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022410 -0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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