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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069558 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

29.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:02
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069558 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042633 -0,08
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,076356 -0,06
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035030 -0,05
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075376 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017418 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015011 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079443 -0,54
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022708 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024823 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041125 -0,28
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134634 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023813 -0,34
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017467 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036460 -0,24
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049139 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070480 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024380 -0,31
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015811 -0,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035028 -0,28
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022653 -0,25
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011659 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033889 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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