BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069558 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.
29.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,069558
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042633
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076356
|-0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035030
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,075376
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017418
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015011
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079443
|-0,54
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022708
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024823
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041125
|-0,28
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,134634
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023813
|-0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,017467
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036460
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,049139
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070480
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024380
|-0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015811
|-0,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035028
|-0,28
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022653
|-0,25
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011659
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033889
|-0,13
Kaynak: AA