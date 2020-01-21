BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041275 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.
21.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:10
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041275
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,075571
|-0,29
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,073913
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,070981
|-0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058389
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019353
|-0,44
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019403
|-0,42
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019411
|-0,34
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019813
|-0,34
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019112
|-0,33
Kaynak: AA