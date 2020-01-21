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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041275 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

21.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:10
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041275 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,075571 -0,29
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073913 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,070981 -0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058389 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019353 -0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019403 -0,42
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019411 -0,34
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019813 -0,34
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019112 -0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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