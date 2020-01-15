Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046212 -0,03
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

15.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:02
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046212 -0,03
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,073514 -0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019964 -0,03
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,074254 -0,03
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034451 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036565 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012235 -0,23
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019173 -0,07
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017907 -0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018323 -0,01
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019171 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012838 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010444 -0,04
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030537 -0,04
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030022 -0,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030766 -0,03
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019004 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler