BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036375 -0,36

Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036375 -0,36 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038751 -0,20 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073724 -0,19 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,057585 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048665 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043402 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012263 -0,54 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022447 -0,20 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035742 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021698 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030032 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030776 -0,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019009 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031574 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030802 -0,22

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)