BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
10.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069805
|-1,32
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066898
|-1,30
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038883
|-1,26
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036452
|-1,12
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072422
|-1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036407
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043276
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035779
|-0,85
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012342
|-0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057608
|-0,56
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022457
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,019168
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021766
|-1,16
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022140
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019099
|-3,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031721
|-3,56
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030173
|-3,55
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034088
|-3,54
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030946
|-3,53
Kaynak: AA