Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

10.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:02
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066898 -1,30
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038883 -1,26
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036452 -1,12
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072422 -1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036407 -0,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043276 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035779 -0,85
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012342 -0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057608 -0,56
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022457 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019168 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021766 -1,16
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022140 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019099 -3,58
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031721 -3,56
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030173 -3,55
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034088 -3,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030946 -3,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler