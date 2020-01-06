BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045347 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
06.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045347
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049202
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070795
|-0,17
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039595
|-0,16
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067829
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016869
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014682
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,064606
|-2,29
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,135656
|-2,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032581
|-2,16
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,127868
|-2,12
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026339
|-2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026972
|-2,00
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015768
|-1,67
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021822
|-1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068245
|-1,29
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012946
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020394
|-1,91
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030765
|-1,83
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021443
|-1,72
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014177
|-1,71
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,024960
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032925
|-0,18
Kaynak: AA