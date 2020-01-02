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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039325 -0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039325 -0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019619 -0,07
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022259 -0,07
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067741 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031421 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016884 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050749 -0,83
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043130 -0,67
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136636 -0,57
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072930 -0,56
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026533 -0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122162 -0,49
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067401 -0,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,083784 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030231 -0,45
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021917 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010336 -0,37
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018717 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031091 -0,32
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030083 -0,31
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031381 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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