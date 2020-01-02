BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039325 -0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039325
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019619
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022259
|-0,07
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,067741
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,031421
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016884
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,050749
|-0,83
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043130
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,136636
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072930
|-0,56
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026533
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,122162
|-0,49
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,067401
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,083784
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,030231
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021917
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010336
|-0,37
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018717
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031091
|-0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030083
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031381
|-0,28
Kaynak: AA