Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063727 -0,07
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120470 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,136414 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061119 -0,07
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104050 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015738 -0,09
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018475 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,069565 -0,05
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021819 -0,03
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,036408 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler