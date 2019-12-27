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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015752 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024422 -0,11
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016430 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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