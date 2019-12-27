BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015752
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024422
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,016430
|-0,05
Kaynak: AA