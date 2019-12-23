BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039004 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
23.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:46
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039004
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048660
|-0,32
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066989
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069759
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,039981
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036003
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012369
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035646
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021804
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031634
|-0,02
Kaynak: AA