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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

20.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021242 -0,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031841 -0,27
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023190 -0,25
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069862 -0,14
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,132115 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026321 -0,11
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,121382 -0,07
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021478 -0,03
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,078797 -0,03
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,061891 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010070 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030165 -0,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029192 -0,04
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018159 -0,04
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030225 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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