BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
20.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021242
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031841
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023190
|-0,25
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069862
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,132115
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026321
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,121382
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021478
|-0,03
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,078797
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,061891
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010070
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030165
|-0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029192
|-0,04
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018159
|-0,04
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030225
|-0,04
Kaynak: AA