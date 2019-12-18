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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073373 -0,12
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

18.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:32
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073373 -0,12
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,071801 -0,09
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067296 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031166 -0,07
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,071743 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063510 -0,42
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021445 -0,41
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032948 -0,37
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048608 -0,36
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,124835 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026501 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018099 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,068649 -0,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018123 -0,13
NN Hay. Em. Stand. EYF 0,046665 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020485 -0,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029391 -0,42
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013485 -0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026239 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017982 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029873 -0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028911 -0,38
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031990 -0,37
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030913 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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