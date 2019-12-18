BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073373 -0,12
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.
18.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:32
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,073373
|-0,12
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,071801
|-0,09
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,067296
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,031166
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,071743
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,063510
|-0,42
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021445
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032948
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048608
|-0,36
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,124835
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026501
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018099
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,068649
|-0,14
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018123
|-0,13
|NN Hay. Em. Stand. EYF
|0,046665
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020485
|-0,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029391
|-0,42
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019441
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013485
|-0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026239
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017982
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029873
|-0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028911
|-0,38
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031990
|-0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030913
|-0,37
Kaynak: AA