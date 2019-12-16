BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21
Garanti Em. Hay. Değ.
16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042889
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056733
|-0,11
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038096
|-0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010576
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014242
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048319
|-0,64
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069527
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015320
|-0,50
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020005
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,017426
|-0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018157
|-0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017075
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029317
|-0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020443
|-0,44
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,020020
|-0,23
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021293
|-0,21
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019343
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017621
|-0,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029276
|-0,73
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031289
|-0,73
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029337
|-0,72
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028339
|-0,72
Kaynak: AA