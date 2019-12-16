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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21
Garanti Em. Hay. Değ.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056733 -0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038096 -0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010576 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014242 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048319 -0,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069527 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015320 -0,50
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020005 -0,20
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,017426 -0,14
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018157 -0,08
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017075 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029317 -0,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020443 -0,44
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,020020 -0,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021293 -0,21
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019343 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017621 -0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029276 -0,73
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031289 -0,73
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029337 -0,72
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028339 -0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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