BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21

Garanti Em. Hay. Değ.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056733 -0,11 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038096 -0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010576 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014242 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048319 -0,64 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069527 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015320 -0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020005 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,017426 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018157 -0,08 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017075 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029317 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020443 -0,44 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,020020 -0,23 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021293 -0,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019343 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017621 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029276 -0,73 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031289 -0,73 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029337 -0,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028339 -0,72

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)