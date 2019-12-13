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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056793 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

13.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056793 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071746 -0,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038112 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012268 -1,20
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034853 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021337 -0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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