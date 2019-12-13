BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056793 -0,11

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

13.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056793 -0,11 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071746 -0,01 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038112 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012268 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034853 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021337 -0,14

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)