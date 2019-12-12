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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042956 -0,04
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.

12.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042956 -0,04
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,070388 -0,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038114 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,129138 -0,26
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020886 -0,26
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028315 -0,24
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,121556 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077539 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,119654 -0,18
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,061135 -0,10
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019932 -0,10
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021210 -0,09
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,078064 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021352 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014575 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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