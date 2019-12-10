BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039040 -0,32
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.
10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039040
|-0,32
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,071398
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072003
|-0,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019406
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047514
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016421
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,061273
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,131151
|-0,38
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,115827
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,099949
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033040
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018000
|-0,46
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018032
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016978
|-0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018054
|-0,38
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018344
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019219
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011081
|-0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020984
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015039
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021793
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017633
|-0,09
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017965
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029293
|-0,09
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028355
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031310
|-0,09
Kaynak: AA