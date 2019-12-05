BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,077406 -0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.
05.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,077406
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,071718
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012317
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034386
|-0,03
Kaynak: AA