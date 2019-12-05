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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,077406 -0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A.

05.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,077406 -0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,071718 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012317 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034386 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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