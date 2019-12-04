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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064526 -0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064526 -0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010393 -0,22
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099165 -0,21
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066377 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098350 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016234 -0,44
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014004 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077163 -1,23
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032399 -1,23
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020493 -1,21
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019769 -1,21
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,096864 -1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,077670 -1,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,113607 -1,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,062701 -1,52
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028520 -1,22
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025663 -0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028096 -0,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019611 -0,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012815 -0,48
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018607 -0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023448 -0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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