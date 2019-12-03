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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042488-0,12 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042488-0,12
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,070697-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054723-0,44
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012295-0,13
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,034449-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009730-0,15
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029091-0,03
NN Hay. Em. Altın EYF0,017476-0,03
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,017807-0,03
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030042-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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