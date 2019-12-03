BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042488 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070697 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054723 -0,44 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012295 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034449 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009730 -0,15 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029091 -0,03 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017476 -0,03 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017807 -0,03 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030042 -0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)