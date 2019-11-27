BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 -0,35
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.
27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,038949
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,071855
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,071249
|-0,16
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,047090
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,063640
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033233
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038860
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032026
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016902
|-0,27
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019181
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017939
|-0,19
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017973
|-0,19
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018248
|-0,19
Kaynak: AA