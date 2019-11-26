BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039086 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.
26.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039086
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,030997
|-0,07
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064262
|-0,06
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,022173
|-0,06
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047401
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016153
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013902
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,083244
|-1,37
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,126792
|-1,34
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020579
|-1,34
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,111747
|-1,33
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,059392
|-1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025449
|-1,17
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014481
|-1,05
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012340
|-0,87
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,111991
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020829
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012338
|-0,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017841
|-0,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019725
|-0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022950
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013922
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027987
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030273
|-0,26
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026483
|-0,23
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009748
|-0,14
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017455
|-0,13
Kaynak: AA