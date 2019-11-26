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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039086 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

26.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039086 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030997 -0,07
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064262 -0,06
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,022173 -0,06
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047401 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016153 -0,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013902 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,083244 -1,37
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,126792 -1,34
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020579 -1,34
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,111747 -1,33
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,059392 -1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025449 -1,17
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014481 -1,05
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012340 -0,87
NN Hay. Em. Karma EYF 0,111991 -0,77
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020829 -0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012338 -0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017841 -0,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019725 -0,30
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022950 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013922 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027987 -0,28
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030273 -0,26
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026483 -0,23
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009748 -0,14
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017455 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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