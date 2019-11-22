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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070580 -0,17
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

22.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070580 -0,17
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039163 -0,14
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042407 -0,13
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064978 -0,12
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100297 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016224 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032343 -0,21
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028101 -0,12
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,120754 -0,11
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025094 -0,08
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,114182 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,077781 -0,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,062922 -0,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114018 -0,28
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018083 -0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018039 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020597 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017468 -0,68
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028253 -0,68
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029076 -0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029010 -0,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027573 -0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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