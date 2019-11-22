BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070580 -0,17
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.
22.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,070580
|-0,17
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039163
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042407
|-0,13
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064978
|-0,12
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,100297
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016224
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032343
|-0,21
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028101
|-0,12
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,120754
|-0,11
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,025094
|-0,08
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,114182
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,077781
|-0,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,062922
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,114018
|-0,28
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018083
|-0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018039
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020597
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017468
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028253
|-0,68
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029076
|-0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029010
|-0,67
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027573
|-0,67
Kaynak: AA