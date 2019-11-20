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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065543 -0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

20.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:26
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065543 -0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087566 -0,38
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035072 -0,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066951 -0,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010457 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038701 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012203 -0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054902 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034391 -0,17
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,018737 -0,03
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,014731 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020953 -0,22
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021523 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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