BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065543 -0,43

Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

20.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:26

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065543 -0,43 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087566 -0,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035072 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066951 -0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010457 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038701 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012203 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054902 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034391 -0,17 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,018737 -0,03 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,014731 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020953 -0,22 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021523 -0,01

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)