BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056322 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
18.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:08
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056322
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012324
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,016949
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021037
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028230
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030529
|-0,24
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026714
|-0,19
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027811
|-0,01
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028502
|-0,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017616
|-0,01
Kaynak: AA