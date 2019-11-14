BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067024 -0,23
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:12
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067024
|-0,23
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064485
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046802
|-0,20
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053786
|-0,19
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037618
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013875
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038787
|-1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033170
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012311
|-0,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078554
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054815
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,077989
|-0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,114380
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021051
|-0,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025597
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017924
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,018987
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010751
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044573
|0,00
Kaynak: AA