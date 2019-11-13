BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046896 -0,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
13.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046896
|-0,10
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064619
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067178
|-0,10
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037668
|-0,03
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037736
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033568
|-0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012380
|-0,27
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016053
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034393
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019843
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,013408
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017318
|-0,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025622
|-0,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017939
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,022576
|-0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021114
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017524
|-0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029095
|-0,88
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029165
|-0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028169
|-0,88
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031118
|-0,88
Kaynak: AA