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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046896 -0,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

13.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046896 -0,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064619 -0,10
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067178 -0,10
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037668 -0,03
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037736 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033568 -0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012380 -0,27
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016053 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034393 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019843 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,013408 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017318 -0,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025622 -0,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017939 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,022576 -0,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021114 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017524 -0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029095 -0,88
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029165 -0,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028169 -0,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031118 -0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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