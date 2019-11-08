BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037570 -0,16
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
08.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:18
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037570
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042334
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046780
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067010
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056080
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012323
|-1,44
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,014625
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020949
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030837
|-0,48
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026984
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028512
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028061
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028756
|-0,23
Kaynak: AA