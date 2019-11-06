BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
06.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059657
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,015877
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF
|0,015848
|-0,08
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017911
|-0,04
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,014631
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017655
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,016771
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF
|0,020692
|-0,01
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017704
|-0,01
Kaynak: AA