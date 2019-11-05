BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042084 -0,48
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
05.11.2019 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042084
|-0,48
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037309
|-0,46
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,069616
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,097761
|-0,41
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,065360
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033926
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012492
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,018581
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020728
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017855
|-1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029636
|-1,21
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029707
|-1,20
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031699
|-1,20
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030666
|-1,20
Kaynak: AA