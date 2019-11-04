BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
04.11.2019 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030051
|-0,46
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028391
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041978
|-0,15
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,104470
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,055268
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013437
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012507
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,016454
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020509
|-0,05
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,018445
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024760
|-0,27
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017333
|-0,25
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016798
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011562
|-0,20
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019720
|-0,05
Kaynak: AA