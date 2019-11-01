BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037405 -0,26

Garanti Em. Hay. Değ.

01.11.2019 15:24

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037405 -0,26 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055744 -0,15 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,065409 -0,14 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053353 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042199 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013623 -0,25 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015585 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042043 -2,24 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089418 -2,11 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071214 -2,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018260 -2,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018936 -2,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023869 -1,83 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020520 -1,16 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057817 -0,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011736 -0,84 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019804 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016836 -0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017376 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024826 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020801 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011585 -0,20

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)