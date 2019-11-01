BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037405 -0,26
Garanti Em. Hay. Değ.
01.11.2019 15:24
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037405
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055744
|-0,15
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,065409
|-0,14
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053353
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042199
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013623
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015585
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042043
|-2,24
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089418
|-2,11
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071214
|-2,10
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018260
|-2,09
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018936
|-2,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023869
|-1,83
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020520
|-1,16
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,057817
|-0,87
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011736
|-0,84
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019804
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016836
|-0,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017376
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024826
|-0,32
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020801
|-0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011585
|-0,20
Kaynak: AA