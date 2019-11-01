BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037405 -0,26
Garanti Em. Hay. Değ.

01.11.2019 15:24
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037405 -0,26
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055744 -0,15
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,065409 -0,14
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053353 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042199 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013623 -0,25
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015585 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042043 -2,24
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,089418 -2,11
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071214 -2,10
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018260 -2,09
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018936 -2,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023869 -1,83
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020520 -1,16
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057817 -0,87
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011736 -0,84
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019804 -0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016836 -0,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017376 -0,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024826 -0,32
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020801 -0,21
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011585 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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