BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037504 -0,28
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055826 -0,28
AvivaSA Em.
25.10.2019 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037504
|-0,28
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055826
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042230
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034334
|-0,12
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053424
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013657
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043008
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033875
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,020000
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020844
|-0,29
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021352
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030949
|-0,79
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027092
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028619
|-0,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017851
|-0,56
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029694
|-0,56
Kaynak: AA