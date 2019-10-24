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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037127 -1,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

24.10.2019 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037127 -1,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037610 -0,81
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066613 -0,78
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064012 -0,73
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046469 -0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038216 -0,52
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032787 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110383 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,075074 -0,71
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060904 -0,69
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076886 -0,63
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012554 -0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020904 -0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010023 -0,69
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017952 -0,69
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029861 -0,69
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028346 -0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029787 -0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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