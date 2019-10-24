BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037127 -1,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
24.10.2019 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037127
|-1,01
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037610
|-0,81
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066613
|-0,78
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064012
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046469
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038216
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032787
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110383
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,075074
|-0,71
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060904
|-0,69
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,076886
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012554
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020904
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010023
|-0,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017952
|-0,69
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029861
|-0,69
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028346
|-0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029787
|-0,68
Kaynak: AA