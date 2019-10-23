BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
23.10.2019 14:58
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042675
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011912
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012632
|-0,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,017887
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,016499
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019076
|-0,06
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016770
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013315
|-0,03
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010444
|-0,03
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012160
|-0,01
Kaynak: AA