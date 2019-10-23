BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

23.10.2019 14:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042675 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011912 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012632 -0,17
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017887 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,016499 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019076 -0,06
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016770 -0,05
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013315 -0,03
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010444 -0,03
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012160 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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