BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037556 -1,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055871 -1,11
MetLife Em.
21.10.2019 14:36
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037556
|-1,33
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055871
|-1,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037169
|-1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042246
|-0,99
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053355
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013595
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032048
|-2,04
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037816
|-1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,076615
|-1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033818
|-0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,052991
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110398
|-0,75
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060899
|-0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020868
|-1,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009989
|-1,75
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017887
|-1,74
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029774
|-1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029676
|-1,73
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030728
|-1,72
Kaynak: AA