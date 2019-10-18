BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010211 -0,28
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

18.10.2019 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010211 -0,28
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069957 -0,19
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,098139 -0,18
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,065508 -0,18
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,056496 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016549 -0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011853 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012904 -0,32
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,019056 -0,28
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,019103 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019823 -0,44
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012098 -0,38
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,017398 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012749 -0,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017072 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027628 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031543 -0,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029233 -0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030197 -0,08
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018204 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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