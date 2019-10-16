BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010260 -1,03

Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

16.10.2019 14:34

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010260 -1,03 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034741 -0,65 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,067864 -0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038054 -0,51 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064700 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038109 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012663 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015445 -0,54 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017029 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015897 -0,43 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016060 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021268 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014197 -0,27 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,017334 -0,07 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016797 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023986 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029416 -0,25

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)