BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034969 -2,03
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
15.10.2019 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034969
|-2,03
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020773
|-1,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,026761
|-1,00
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029346
|-1,00
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018231
|-0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015104
|-1,83
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013632
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,072947
|-5,72
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,098250
|-5,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054487
|-5,41
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063797
|-5,38
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063144
|-5,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022823
|-4,77
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011172
|-3,69
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019086
|-3,22
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019961
|-3,20
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,102936
|-3,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010824
|-3,68
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015733
|-3,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023142
|-3,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016210
|-3,21
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023249
|-1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027708
|-0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025077
|-0,02
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021791
|-0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062741
|-0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059685
|-0,02
Kaynak: AA