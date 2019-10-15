BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034969 -2,03

MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

15.10.2019 14:48

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034969 -2,03 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020773 -1,04 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026761 -1,00 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029346 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018231 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015104 -1,83 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013632 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072947 -5,72 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098250 -5,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054487 -5,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063797 -5,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063144 -5,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022823 -4,77 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011172 -3,69 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019086 -3,22 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019961 -3,20 NN Hay. Em. Karma EYF 0,102936 -3,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010824 -3,68 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015733 -3,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023142 -3,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016210 -3,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023249 -1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027708 -0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025077 -0,02 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021791 -0,02 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062741 -0,02 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059685 -0,02

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)