BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034969 -2,03
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

15.10.2019 14:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034969 -2,03
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020773 -1,04
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026761 -1,00
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029346 -1,00
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018231 -0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015104 -1,83
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013632 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072947 -5,72
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098250 -5,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054487 -5,41
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063797 -5,38
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063144 -5,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022823 -4,77
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011172 -3,69
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019086 -3,22
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019961 -3,20
NN Hay. Em. Karma EYF 0,102936 -3,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010824 -3,68
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015733 -3,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023142 -3,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016210 -3,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023249 -1,63
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027708 -0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025077 -0,02
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021791 -0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062741 -0,02
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059685 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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