BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042585 -0,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

14.10.2019 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042585 -0,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037860 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046313 -0,33
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066428 -0,30
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037404 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013677 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028580 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015848 -0,23
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017559 -0,20
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016001 -0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015872 -0,19
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016977 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021159 -0,41
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023615 -0,02
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021292 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018136 -1,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010129 -1,83
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030085 -1,83
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030051 -1,83
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029126 -1,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et