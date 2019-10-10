BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036195 -0,50

Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

10.10.2019 14:30

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036195 -0,50 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010168 -0,30 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,068849 -0,27 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044975 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,060815 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015454 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013670 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029775 -2,53 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057668 -2,45 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019232 -2,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056588 -2,28 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090810 -2,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024097 -1,95 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020689 -1,34 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019757 -1,21 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011638 -1,16 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040425 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011159 -1,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016685 -1,54 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016210 -1,53 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023802 -1,53 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013031 -0,96

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)