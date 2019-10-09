BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036377 -0,80
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
09.10.2019 14:34
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036377
|-0,80
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,056122
|-0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018537
|-0,50
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029910
|-0,41
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,027284
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015597
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059115
|-1,67
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029374
|-1,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,057907
|-1,10
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042185
|-1,02
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079136
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024575
|-1,07
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016927
|-0,97
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016770
|-0,92
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,016217
|-0,90
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016757
|-0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011346
|-0,95
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016462
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016946
|-0,66
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019147
|-0,62
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024172
|-0,60
Kaynak: AA