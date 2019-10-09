BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036377 -0,80
BNP Paribas Cardif Em. B.A.

09.10.2019 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036377 -0,80
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056122 -0,53
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018537 -0,50
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029910 -0,41
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027284 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015597 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059115 -1,67
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029374 -1,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057907 -1,10
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042185 -1,02
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079136 -0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024575 -1,07
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016927 -0,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016770 -0,92
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016217 -0,90
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016757 -0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011346 -0,95
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016462 -0,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016946 -0,66
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019147 -0,62
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024172 -0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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