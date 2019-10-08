BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036671 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.
08.10.2019 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036671
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018630
|-0,10
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,056422
|-0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,030034
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,027903
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058553
|-0,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060116
|-0,80
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019015
|-0,60
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019712
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074194
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011866
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013279
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,063185
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024842
|-0,33
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017093
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016609
|-0,68
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024317
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017058
|-0,31
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019267
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023809
|-0,21
Kaynak: AA