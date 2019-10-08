BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036671 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

08.10.2019 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036671 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018630 -0,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056422 -0,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,030034 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,027903 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,058553 -0,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060116 -0,80
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019015 -0,60
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019712 -0,60
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074194 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011866 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013279 -0,38
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,063185 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024842 -0,33
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017093 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016609 -0,68
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024317 -0,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017058 -0,31
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019267 -0,24
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023809 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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