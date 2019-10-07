BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fon şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları


Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020624 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

07.10.2019 14:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fon şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020624 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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