BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fon şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020624 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
07.10.2019 14:04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020624
|-0,21
Kaynak: AA