BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068739 -0,58
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
04.10.2019 14:18
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,068739
|-0,58
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036937
|-0,53
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055246
|-0,45
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036627
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063543
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013575
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015572
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042544
|-0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069187
|-0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,068456
|-0,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060137
|-0,82
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079786
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074503
|-0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107737
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,073621
|-0,75
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033296
|-0,72
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059577
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016678
|-0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011439
|-0,67
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020667
|-0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017065
|-0,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024356
|-0,61
Kaynak: AA