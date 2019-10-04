BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068739 -0,58
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

04.10.2019 14:18
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068739 -0,58
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036937 -0,53
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055246 -0,45
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036627 -0,42
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,063543 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013575 -0,53
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015572 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042544 -0,93
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069187 -0,87
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,068456 -0,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060137 -0,82
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079786 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074503 -0,89
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107737 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073621 -0,75
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033296 -0,72
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059577 -0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016678 -0,76
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011439 -0,67
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020667 -0,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017065 -0,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024356 -0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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